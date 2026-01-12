Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihalelerine soruşturma. 20 şüpheli gözaltında

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde kamunun zarara uğratıldığı iddiasına soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafındna başlatılan soruşturma kapsamında altısı asker 20 şüpheli gözaltına alındı.

18 İHALE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 18 ihale incelendi.

İnceleme sonucunda, 2019 ile 2024 yılları arasında yapılan ihalelerde kamunun 23 milyon 578 bin lira zarara uğratıldığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

Gözaltına alınan şüphelilere edimin ifasına fesat karıştırma ve rüşvet suçlaması yöneltildi.