Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim töreni

2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararlar sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bu sabah devir teslim töreni vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 5 Ağustos günü toplanmıştı. Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmıştı. Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1'inci Ordu Komutanı olarak görev yapan Orgeneral Metin Tokel atanmıştı.

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI METİN TOKEL KİMDİR?

Aslen Kocaelili olan Metin Tokel, 1961 yılında Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde doğdu.

1983'te Kara Harp Okulunu, 1984'te Topçu ve Füze Okulunu bitirdi.

1995'te Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu.

2003'te topçu kurmay albay rütbesine terfi etti.

BM DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ ASKERİ DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Bu rütbede 2003-2006 arası Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği askeri danışmanlığı, 2006-2011 arası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri daire başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı yaptı.

2012 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2012-2014 arası 34. Hudut Tugayı komutanlığı, 2014-2015 arası Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı, 2015-2016 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı yaptı.

2016'da 3. Piyade Tümeni komutanlığına atandı.

2017'DE TÜMGENERAL OLDU

2017'de tümgeneral rütbesine terfi etti.

2019'da NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.2021'de korgeneral rütbesine terfi etti ve 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti komutanlığına atandı.

2023'te 2. Ordu komutanlığına getirildi.

2024'te orgeneral rütbesine terfi etti ve 1. Ordu komutanlığına atandı. 2025'te Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.