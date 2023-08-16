Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Yaşar Güler ve Musa Avsever

Bakan Yaşar Güler, Orgeneral Musa Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

