Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı.
Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti.
Bakan Yaşar Güler, Orgeneral Musa Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.
Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.
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