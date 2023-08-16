Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni

Emekliye ayrılan Orgeneral Musa Avsever, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni
Musa Avsever ve Selçuk Bayraktaroğlu
TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu | Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak atandı

TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu | Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak atandı

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı.

Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni - 1 Yaşar Güler ve Musa Avsever

Bakan Yaşar Güler, Orgeneral Musa Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir teslim töreni - 2 Ercüment Tatlıoğlu, Musa Avsever, Yaşar Güler, Selçuk Bayraktaroğlu ve Ziya Cemal Kadıoğlu

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı.

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