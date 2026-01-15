Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturmasında 5 tutuklama
15.01.2026 01:31
NTV - Haber Merkezi
Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılan nakliye ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6'sı asker 21 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı.
Sulh Ceza Hakimliği 16 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. 5 şüpheli ise "Edimin ifasına fesat karıştırma",, "Rüşvet almak ve vermek" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada, 2019-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 18 nakliye ihalesini konu alan soruşturma kapsamında, firmalara yapılan fazla ödemelerle kamunun 23 buçuk milyon liradan fazla zarara uğratıldığı tespit edilmişti.