Kara Maskeliler davasında ceza yağdı
13.11.2026 13:38
Çete Esenler'de haraç istediği bir tıp merkezini kurşunlama olayıyla gündeme gelmişti.
İstanbul'da gerçekleştirdikleri kurşunlama eylemleriyle bilinen Kara Maskeliler isimli suç örgütünün iki üyesine toplam 116 yıl hapis cezası verildi.
Kara Maskeliler isimli organize suç örgütünün iki üyesi 116 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Suç örgütünün lideri ve üyelerinin yargılandığı davanın altıncı duruşması, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya tutuklu sanıklar Muharrem Destan Eğlenti, Necip Doğan ve Mert Tuncel cezaevinden getirildi, başka suçtan tutuklu sanık Kadir Akkaya ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU
Tutuklu sanık Mert Tuncel, "Ben örgüt üyesi değilim, kurşunlama olaylarıyla bir ilgim yoktur. Ancak ikametimde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silahlar bana aittir. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" diyerek kendini savundu.
Diğer tutuklu sanık Necip Doğan, "Ben aileme kavuşmak istiyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tutuklu sanık Muharrem Destan Eğlenti ise, "Uyuşturucu ticaretiyle bir alakam yoktur, sigara bile kullanmam." iddiasını öne sürerek beraat istedi.
Kara Maskeliler isimli çeteye daha önce birçok operasyon yapıldı.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Akkaya ile firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa'nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, sanık Necip Doğan'ın kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet ayrıca Doğan'ın tahliyesine hükmetti.
Mahkeme, sanık Mert Tuncel'in kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından beraatine karar verdi. Tuncel, silahlı suç örgütüne üye olma, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme veya satma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından toplam 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Heyet, sanık Muharrem Destan Eğlenti'nin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, nitelikli yağmaya teşebbüs, ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.
Mahkeme heyeti, Eğlenti'yi silahlı suç örgütüne üye olma, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme veya satma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından toplam 55 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, Muharrem Destan Eğlenti ve Mert Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.