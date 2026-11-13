Kara Maskeliler davasında ceza yağdı

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir Akkaya ile firari sanıklar İsa Şahin, Murat Küçükyavuz ve Muhammed Nur Elmustafa'nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Necip Doğan'ın kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, mala zarar verme, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli yağma ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet ayrıca Doğan'ın tahliyesine hükmetti.

Mahkeme, sanık Mert Tuncel'in kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak ve ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından beraatine karar verdi. Tuncel, silahlı suç örgütüne üye olma, nitelikli yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme veya satma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından toplam 61 yıl 1 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanık Muharrem Destan Eğlenti'nin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, nitelikli yağmaya teşebbüs, ruhsatsız ateşli mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma ve mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Eğlenti'yi silahlı suç örgütüne üye olma, izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme veya satma ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından toplam 55 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, Muharrem Destan Eğlenti ve Mert Tuncel'in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.