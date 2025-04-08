Kara para aklama davasında kayyum kararı: Engin Polat hakim karşısında

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.



"YAPAMADIĞI İLLEGAL TÜM İŞLERİ BANA GÖNDERİYORDU"



Duruşmada, başka suçtan tutuklu Aygün Yıldırım tanık olarak dinlendi.



Yıldırım, "Sanık Mustafa Özalp'i, ikimiz de aynı işi yaptığımız için tanıyorum. Kendi yapamadığı illegal tüm işleri bana gönderiyordu. Sosyal medya hesabı kapatma gibi işlemleri gönderiyordu. Benden, Dilan Polat'ın hasımlı olduğu kişi Neslim Güngen'in hesabını 5 bin lira karşılığında kapatmamı istedi. Ben kabul etmeyince başkasına yaptırdı. Benim hard diskimde her şey var." iddiasında bulundu.



"TANIK BEYANINA KATILMIYORUZ"



Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp tanık beyanına karşı söz alarak, "Tanığın tüm beyanlarını reddediyorum. Katılma taleplerini kabul ediyorum" dedi.



Sezgin Polat ise, "Hepsiyle ilgili tek tek suç duyurusunda bulunacağım. Hepsine tek tek dava açacağım" dedi. Sanık avukatları tanık beyanlarını kabul etmediklerini söyledi.

"ENGİN POLAT: BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Söz hakkı verilen sanık Engin Polat, onlarca şubelerinin kapandığını ve birçok çalışanlarının işsiz kaldığını öne sürerek, şirketleri üzerindeki kayyum kararının kalkmasını talep etti.

Polat, "Onlarca şubemiz kapandı, insanlar batıyor. Binlerce kişi işsiz kaldı. Bu vebal çok ağır. Kayyum müessesesinin şirketlerimden kalkmasını talep ediyorum" dedi.

Dilan Polat’ın kardeşi Can Doğu ise, "İlk celse verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Dosyada istinat edilen suçlarla ilgili delil bulunmamaktadır." sözleriyle beraatini istedi.