Kara para, tehdit, infaz… İstanbul'daki Kavacki-Skaljari savaşında karar belli oldu

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Sırp suç örgütü elebaşı Juvan Vukotic'in Şişli’de 8 Eylül 2022’de öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı.



İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, 3’ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı.



Radoje Zıvkovic’in de arasında bulunduğu 4 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.



Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Radoje Zıvkovic’i Risto Mijanovic ve Juvan Vukotic’e karşı tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez müebbet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Zeljko Bojanic, Sarıyer'deki bu villada yakalanmıştı

Zeljko Bojanic’e de Risto Mijanovic’e karşı tasarlayarak öldürme suçundan müebbet hapis cezası veren heyet, sanıklar Yakup Doğan ve Emircan Sümer’i Juvan Vukotic’e karşı tasarlayarak öldürme ve suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından müebbet hapis ve 2 yıl 1’er ay hapse mahkum etti.



Heyet, tutuklu sanıklar Furkan Yeşil ve Elanur Tuna ile tutuksuz sanıklar Esat Candan ve Erdi Ertan’a, tasarlayarak öldürmeye yardım etmek ve suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçlarından da 14 yıl 7’şer ay hapis cezası verdi.



Sanıklar Ertan ve Candan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.



Tutuksuz sanık Milan Vujotic, silahlı suç örgütüne üye olmak ve resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi.



Vujotic hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ise yeterli, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.



Diğer sanıklara da üzerlerine atılı bazı suçlardan hapis cezaları, bazı suçlardan da beraat kararı verildi.

Sırp mafyasının, Vukotic'i öldürmek için İzmir'de faaliyet gösteren Camgözlerle iletişime geçtiği iddia edilmişti

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğu anlatılmıştı.



Skaljari örgütü elebaşı Juvan Vukotic’in 2 Ekim 2021’de Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye’ye girdiği aktarılan iddianamede, Kavacki suç örgütü elebaşı Radoje Zvicer’dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic’in, Vukotic’in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı ifade edilmişti.



CAMGÖZLERLE İLETİŞİME GEÇMİŞTİ



İddianamede, Zıvkovic ve Vujotic’in, bir süre sonra Türkiye’deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotic’e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda sanık Asiye Yüksel’in bağlantılarından yararlanarak İzmir’de etkin olan Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtilmişti.



Camgözler örgütü adına sanıklar Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan’ın, sanık Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in aracılığı ve sanık Radoje Zıvkovic vesilesiyle Kavacki suç örgütüyle irtibat kurmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Juvan Vukotic'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü yer almıştı.



İddianamede sanıklardan 14’ünün tasarlayarak kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyordu.

İstanbul'da infaz edilen Vukotic