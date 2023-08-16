Kara ve Hava Kuvvetleri'nde devir teslim

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YAŞ kararları sonrasında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, törende, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.



Orgeneral Avsever'e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Bayraktaroğlu'na da başarılar diledi.



Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

