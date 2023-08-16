Kara ve Hava Kuvvetleri'nde devir teslim

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) ardından emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan görevlerini devretti.

Kara ve Hava Kuvvetleri'nde devir teslim
Emekliye ayrılan Orgeneral Musa Avsever ve Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, YAŞ kararları sonrasında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen devir teslim törenlerine katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, törende, emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na devretti.

Orgeneral Avsever'e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Bayraktaroğlu'na da başarılar diledi.

Törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

Kara ve Hava Kuvvetleri'nde devir teslim - 1 Yaşar Güler ve Musa Avsever

Bakan Güler, daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı.

Törende, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'na devretti.

Kara ve Hava Kuvvetleri'nde devir teslim - 2 Emekliye ayrılan Orgeneral Atilla Gülan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu

Emekliye ayrılan Orgeneral Gülan'a yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunan Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanan Orgeneral Kadıoğlu'na başarılar diledi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

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