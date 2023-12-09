Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.



Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 38-40. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.



Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve şerit aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü devam ediyor.



Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.



TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.



Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları dolayısıyla kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.



Trabzon Maçka yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım ve düzenleme çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.



Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.



Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten devam ediyor.

