Kara yollarında durum (12 Mayıs trafiğe kapalı yollar)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.



TAG Otoyolu'nun Serbest Bölge-Mersin kavşakları 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım sol şeritten devam ediyor.



Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-41. kilometrelerinde Efes 2024 Tatbikatı dolayısıyla 30 Mayıs'a kadar 09.00-23.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak, ulaşım Seferihisar-Karakoç yolu üzerinden sürdürülecek.



Mudurnu-Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle yol her iki yönde trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.



Tekirdağ-Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gidiş geliş olarak devam ediyor.



Denizli-Serinhisar yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.



Kumluca-Kemer-Antalya yolu üzerindeki tünellerde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde (hafta sonu hariç) her iki istikamette bir şerit trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.



Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım, Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



Beşikdüzü-Trabzon yolunun 0-57. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması dolayısıyla, 08.00-18.00 saatlerinde, ulaşım her iki yönde tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.