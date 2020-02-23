Kara yollarında son durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Ajansı 23.02.2020 - 09:07

karayolları.jpg

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometreleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 26-40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 14. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikametinde ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometreleri arasında alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometreleri arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-35. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...