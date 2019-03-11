Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çarptığı ağaç sayesinde kara yoluna düşmekten kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak'ta ilerleyen Emel T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı aştı.
Hızını azalmayan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Otomobil, ağaç sayesinde 3 metre yükseklikten D-100 kara yoluna düşmekten kurtuldu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Seka Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kara yoluna düşmekten ağaç kurtardı
Anadolu AjansıTürkiye
Kocaeli'de, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çarptığı ağaç sayesinde kara yoluna düşmekten kurtuldu.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, çarptığı ağaç sayesinde kara yoluna düşmekten kurtuldu.