Kara yolunda feci kaza: Traktör ikiye ayrıldı, sürücü olay yerinden kaçtı

Çorum-İskilip kara yolu Hacıbey köyü yakınların feci kaza meydana geldi.



Y.O.'nun (39) kullandığı otomobille H.A'nın (43) idaresindeki traktör, çarpıştı.



Kazada sürücü Y.O. ile otomobildeki aynı aileden S.Ö. (26), Z.O. (26), A.O. (6) ve bebek D.O. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ



Kazada traktör ikiye bölündü.

Traktörünü kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.