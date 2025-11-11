Muğla'nın Menteşe ilçesindeki dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda kaçak yapılar yıkılıyor.

Menteşe Belediyesi, ekim ayı kaçak yapı programı kapsamında ilçede 30 yapının yıkımı için karar aldı.

Ay başında Akbük Koyu'nda tespit edilen 26 kaçak yapının yıkımı tamamlanırken, programın son aşamasında Karabağlar Yaylası'ndaki dört yapının yıkımına geçildi.

Belediye ekipleri bu kapsamda, sabah saatlerinde Karabağlar Yaylası'ndaki imar kanunlarına aykırı olarak yapıldığı belirlenen dört evin bulunduğu Kırkahvesi mevkisine gitti.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye personeli ve iş makineleriyle yıkım işlemleri başlatıldı.

Belediye yetkilileri, bölgenin SİT alanı statüsünde bulunduğunu hatırlatarak, yaylanın doğal dokusunun ve tarihi karakterinin korunması amacıyla benzer çalışmaların süreceğini bildirdi.