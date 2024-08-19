Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 100 işçi alımı yapacak: KARDEMİR işçi alımı başvuru şartları

KARDEMİR işçi alımı başvuru şartlarıKarabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), işçi alımı yapacağını duyurdu. KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, mavi yaka pozisyonunda 100 erkek işçinin istihdam edileceği belirtildi. Peki, KARDEMİR işçi alımı başvuru şartları neler?

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 100 işçi alımı yapacak: KARDEMİR işçi alımı başvuru şartları

KARDEMİR'in internet sitesinden yapılan açıklamada, mavi yaka pozisyonunda 100 erkek işçinin istihdam edileceği belirtildi.

Şahsen yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanan açıklamada, " alımı için başvurular, İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne yapılacak. Adayların, en geç 21 Ağustos Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

KARDEMİR İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçi alımı başvuruları İŞKUR Türkiye İş Kurumu Karabük İl Müdürlüğüne şahsen sabıka kaydı ve askerlik terhis belgeleri ile (asıl veya e-Devlet çıktısı) yapılacak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 100 işçi alımı yapacak: KARDEMİR işçi alımı başvuru şartları - 1

GENEL ŞARTLAR

Cumhuriyeti vatandaşı,

• Kamu haklarından mahrumiyeti bulunmayan,

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış,

16/08/2024 tarihi itibariyle 28 yaşını doldurmamış (16/08/1996 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış,

Sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmayan,

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