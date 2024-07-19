Karabük-Eskipazar karayolunda çökme: Demiryolu da ulaşıma kapandı

Karabük -Eskipazar D-755 karayolunun Ankara istikametinde, son günlerde etkili olan şiddetli yağmur yağışları sonrası çökme oldu.

Karayolunda ulaşım tek şeritten 2 yönlü olarak sağlanırken, tren seferleri ise durdu. Karayolları ekipleri, demir ve kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Karabük-Eskipazar karayolunun Karabük çıkışı Ankara istikametinde (Kardemir yanı) meydana gelen yol çökmesi nedeniyle gerekli tedbirler alınarak trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sürücülerimizin bu bölgede, dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları gerekmektedir.

Meydana gelen yol çökmesi nedeniyle olumsuz etkilenen demiryolunda tren hattı geçici olarak seyrüsefere kapatılmıştır.

Karayolu ve demiryolunun yeniden trafiğe açılması için Karayolları ve Devlet Demiryolları ekipleri çalışma başlatmış olup, çalışmalar devam etmektedir."