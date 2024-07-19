Karabük-Eskipazar karayolunda çökme: Demiryolu da ulaşıma kapandı

Karabük-Eskipazar D-755 karayolunun 10 metrelik kısmında çökme meydana geldi. Çöken bölgeden akan toprak, Karabük- Çankırı demiryolunu ulaşıma kapattı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Karabük-Eskipazar karayolunda çökme: Demiryolu da ulaşıma kapandı

-Eskipazar D-755 karayolunun Ankara istikametinde, son günlerde etkili olan şiddetli yağmur yağışları sonrası çökme oldu.

Çöken bölgeden akan toprak, yolun alt kısmındaki Karabük- yük treni seferlerinin yapıldığı demiryolunu kapattı.

Karabük-Eskipazar karayolunda çökme: Demiryolu da ulaşıma kapandı - 1

Karayolunda tek şeritten 2 yönlü olarak sağlanırken, seferleri ise durdu. Karayolları ekipleri, demir ve kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Karabük-Eskipazar karayolunun Karabük çıkışı Ankara istikametinde (Kardemir yanı) meydana gelen yol çökmesi nedeniyle gerekli tedbirler alınarak trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

Sürücülerimizin bu bölgede, dikkatli olmaları ve trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları gerekmektedir.

Meydana gelen yol çökmesi nedeniyle olumsuz etkilenen demiryolunda tren hattı geçici olarak seyrüsefere kapatılmıştır.

Karayolu ve demiryolunun yeniden trafiğe açılması için Karayolları ve Devlet Demiryolları ekipleri çalışma başlatmış olup, çalışmalar devam etmektedir."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...