Karabük Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Karabük Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Karabük Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Karabük yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.

SAAT: 23.55 itibarıyla sonuçlar;



Açılan Sandık: %95.24



AK Parti adayı ÖZKAN ÇETİNKAYA 19.509- Yüzde 34.47



MHP adayı RAFET VERGİLİ 15.254 - Yüzde 26.95



YENİDEN REFAH adayı İSMAİL ÖZER 13.094 Yüzde 23.13

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Karabük İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Karabük YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.