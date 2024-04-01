Karabük Seçim Sonuçları 2024: Karabük Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Karabük İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Karabük seçim sonuçları verileri paylaşıldı. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanlığını AK Parti'den aday gösterilen ÖZKAN ÇETİNKAYA kazandı. Peki, Karabük Belediye başkanı kaç oy aldı, yüzde kaç oyla kazandı? İşte Karabük Belediye başkan adayları ve aldıkları oy oranları...
Açılan Sandık: %100
MHP adayı RAFET VERGİLİ: 16.021- Yüzde 26.45
AK Parti adayı ÖZKAN ÇETİNKAYA 20.565 - Yüzde 33.95
Yeniden Refah adayı İSMAİL ÖZER 13.895 - Yüzde 22.94
Karabük İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Karabük seçim sonuçları, Karabük ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Karabük YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
31 Mart 2024 Karabük Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Özkan Çetinkaya Seçim Sonuçları
Abdullah Adatepe Seçim Sonuçları
Ela Soylu Seçim Sonuçları
İsmail Özer Seçim Sonuçları
Emine Kaya Seçim Sonuçları
Ali Ayhan Şensoy Seçim Sonuçları
Cemalettin Erdemci Seçim Sonuçları
Nursel Kararlı Seçim Sonuçları
Mehmet Furkan Aydın Seçim Sonuçları
Bayram Karadağ Seçim Sonuçları
Ahmet Ural Seçim Sonuçları
İsmail Kesen Seçim Sonuçları
Kamil Şentürk Seçim Sonuçları
Ömer Aydoğdu Seçim Sonuçları
Rafet Vergili Seçim Sonuçları
Orhan Gökmen Seçim Sonuçları
Veli Kaya Seçim Sonuçları
Cemal Mızrak Seçim Sonuçları
Karabük ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Eflani Seçim Sonuçları
Eskipazar Seçim Sonuçları
Ovacık Seçim Sonuçları
Safranbolu Seçim Sonuçları
Yenice Seçim Sonuçları
ÖZCAN ÇETİNKAYA KİMDİR?
Özkan Çetinkaya, 1988'de Karabük'te dünyaya geldi. Çetinkaya, İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliğinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Esnaflık yapan Çetinkaya, evli ve iyi derecede İngilizce biliyor.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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