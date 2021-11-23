Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne Başak Cengiz'in ismi verildi

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesi'nin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi gereğince karar verildi.



Mimar olan Cengiz, İstanbul Ataşehir'de şizofren olduğu iddia edilen bir kişi tarafından uğradığı kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

