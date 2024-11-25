Karabük-Zonguldak karayolunda heyelan
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karabük-Zonguldak karayolunda ulaşım aksadı.
Bölgede aralıklarla devam eden sağanağın ardından Gökbel köyü Alaçamkaya Tüneli yakınlarında heyelan meydana geldi.
Kaya parçalarının düştüğü yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tek şeridi araç trafiğine kapattı.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya parçalarını yoldan kaldırmasının ardından yoldaki ulaşım normale döndü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Heyelan
- Karabük Yenice