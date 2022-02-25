Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.



Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.