Karabük'te 2 katlı ev kül oldu

Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.
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