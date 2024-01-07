Karabük'te 2 katlı ev kül oldu

Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.