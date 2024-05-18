Karabük'te 2 katlı evde yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karabük'ün Ovacık ilçesi Abdullar köyünde meydana geldi.
Gülbeyaz Kantemir’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla birlikte kontrol altına alınırken, yakınındaki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ilgili inceleme başlatıldı.
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