Karabük'te 2 katlı evde yangın

Yangın, saat 23.00 sıralarında Karabük'ün Ovacık ilçesi Abdullar köyünde meydana geldi.

Gülbeyaz Kantemir’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla birlikte kontrol altına alınırken, yakınındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ilgili inceleme başlatıldı.