Karabük'te 2 katlı evde yangın

Karabük’ün Ovacık ilçesinde bir evde yangın çıktı.Yangın çıkan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te 2 katlı evde yangın

, saat 23.00 sıralarında 'ün Ovacık ilçesi Abdullar köyünde meydana geldi.

Gülbeyaz Kantemir’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla birlikte kontrol altına alınırken, yakınındaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale gelirken, ilgili inceleme başlatıldı.

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