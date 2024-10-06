Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar var

M.T. (68) yönetimindeki 78 AH 041 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu Ibrıcak köyü yakınlarında M.T. (58) idaresindeki 34 KCT 458 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 KCT 458 plakalı otomobil devrildi.



Kazada sürücüler ile otomobillerdeki R.T. (80), M.T. (52), E.T. (60) ile H.T. (52) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

