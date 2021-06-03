Karabük'te 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Karabük'te bir tekstil fabrikasında 33 işçi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye başvurdu. İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri olayla ilgili fabrikadan gıda örnekleri aldı.

Anadolu Ajansı 03.06.2021 - 21:39

Karabük'te 33 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.

Alınan bilgiye göre, fabrikadaki 33 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile iş yeri hekimine müracaat etti.

İlk tetkikleri yapılan işçiler daha sonra Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi.

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri, fabrikada çeşitli ölçümler yaptı, su ile gıda numuneleri aldı.

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