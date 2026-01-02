Karabük'te acı olay. Yaşlı kadın donarak öldü

Karabük'te merkeze bağlı Bulak köyünde, Zehra Bölüm (80) isimli kadını evinin arka kısmında hareketsiz halde gören yakınları durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İlk incelemelerde yaşlı kadının donarak öldüğü değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zehra Bölüm'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.