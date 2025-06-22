Karabük'te anız yangını çıktı.

Olay Safranbolu'ya bağlı Navsaklar köyünde meydana geldi.

Boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılmaya başlaması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.