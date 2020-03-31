Karabük'te asılsız corona virüs paylaşımlarına soruşturma

Karabük'te, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 17:32 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 17:33

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Sosyal medya platformlarındaki 5 hesaptan Covid-19 salgını ve ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için İstanbul Havalimanı'ndan Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilen Cezayirli yolcular ile ilgili "asılsız" bilgi paylaşımı yapıldığı belirlendi.

Söz konusu paylaşımlarda bulunanlardan 2 kişiye, "halk arasında korku veya panik yaratmak", 2 kişiye "hakaret", 1 kişiye de "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, benzer suçların işlendiği belirlenen 11 hesap hakkında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi devam ediyor.

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