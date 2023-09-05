Karabük'te çifte cinayet: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü. Şüphelinin 15 yıl önce ilk eşini de öldürdüğü, 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Karabük'te çifte cinayet: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü

'te bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü.

Yeni Mahalle Kandil Sokak üzerinde, H.K. (59) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem K. ve kayınvalidesi Nazife Çetinkök arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.K, yanında bulunan tüfekle eşine ve kayınvalidesine ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Özlem K. ve annesinin öldüğünü belirledi.

H.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karabük'te çifte cinayet: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü - 1

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Bu arada, H.K. hakkında, Özlem K. ile ailesine yaklaşmaması için "çağrı üzerine koruma kararı" alındığı belirtildi.

Karabük'te çifte cinayet: Eşini ve kayınvalidesini öldürdü - 2

15 YIL ÖNCE İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

H.K.'nın yaklaşık 15 yıl önce de ilk eşini öldürmekten cezaevine girdiği öğrenildi. 7 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan katil zanlısının bir süre önce de KADES uygulaması üzerinden eşinin şikayetiyle ihbar edildiği ve şiddet uyguladığı gerekçesi ile 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra salındığı öğrenildi.

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