Karabük'te çifte cinayet: Yengesi ve kardeşini çocukların önünde katletti

Olay Yeşil Mahalle Kavşak Sokak'ta bulunan 5 katlı Şirin Apartmanı'nın son katında yaşandı. Aynı evde yaşayan 29 yaşındaki Norooz Ahmedi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi Kurban Ali Ahmedi (25) ile yengesi Leeqa Azemi'yi (27) kafalarından silahla vurdu. Kurban Ali ve Leeqa olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısının peşine düşen polis, zanlının kaçtığı ticari taksi sürücüsüne ulaşmasının ardından zanlının Eskipazar ilçesinde indiği belirledi.

Öte yandan cinayet sırasında evde ölen Kurban Ali Ahmedi ile Leeqa Azami'nin 2, zanlı Nooroz Ahmedi ve diğer kardeşlerine ait 3 çocuk olmak üzere yaşları 2 ile 5 arasında toplam 5 çocuk bulunduğu belirlendi. 5 çocuk evden alınarak polis ekipleri tarafından koruma altına alındı.



Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, silahla vurularak hayatını kaybeden Afgan uyruklu karı kocanın cansız bedenleri cenaze aracına konularak otopsi yapılmak üzere Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.