Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı

Karabük'ün Eflani ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler erken çiçek açtı.

Karabük'te çiğdemler erken çiçek açtı

Ana yurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz olan 'de ise genellikle dağ eteklerinde yetişen çiğdemler, doğayı renklendirmeye başladı.

Eflani'nin Göller köyünde 1100 rakımlı dağların yamaçlarında bulunan çiğdemler erken çiçek açtı.

Sarı rengiyle doğanın yeşilinde ahenk oluşturan çiçekler, bölgeye gidenler tarafından fotoğraflanıyor.

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