Karabük’te çıkan yangında ikisi metruk 4 ev hasar gördü

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye , polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Bitişik halde bulunan evleri saran alevleri söndürmek itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Alevlerin sardığı metruk 2 ev ile yanında bulunan 2 ev, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında metruk evler kullanılamaz hale gelirken diğer 2 evde hasar oluştu.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.