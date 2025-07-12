Karabük’te çıkan yangında ikisi metruk 4 ev hasar gördü

Karabük’te otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevlerin ortasında kalan metruk 2 ev küle dönerken, 2 evde de hasar oluştur. Yanan evler dron ile görüntülendi.

Karabük’te çıkan yangında ikisi metruk 4 ev hasar gördü

, akşam saatlerinde Yenimahalle Gazi Sokak üzerinde meydana geldi. Otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak evlere sıçradı.

Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda , polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Bitişik halde bulunan evleri saran alevleri söndürmek itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Karabük’te çıkan yangında ikisi metruk 4 ev hasar gördü - 1

Alevlerin sardığı metruk 2 ev ile yanında bulunan 2 ev, ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında metruk evler kullanılamaz hale gelirken diğer 2 evde hasar oluştu. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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