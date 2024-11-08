Karabük'te çöp dolu evde yangın çıktı

Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te çöp dolu evde yangın çıktı

Yeşil Mahalle Mizan Soka Sokak'ta Mevlüt Y.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan incelemede evin içerisinin çöple dolu olduğu öğrenilirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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