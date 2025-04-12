Karabük'te dört katlı binada yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Sitesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen üçü çocuk dört kişi, ambulansta tedavi edildi.



Yangın evde hasara neden oldu.