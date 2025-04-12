Karabük'te dört katlı binada yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, dört katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında üçü çocuk dört kişi dumandan etkilendi.

Karabük'te dört katlı binada yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Sitesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekiplerince söndürülen yangında dumandan etkilenen üçü çocuk dört kişi, ambulansta tedavi edildi.

evde hasara neden oldu.

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