Karabük'te drift yapan şoföre 10 bin lira ceza

Karabük'te trafik güvenliğini tehlikeye atarak arabasıyla 'drift' yapan şoföre emniyet müdürlüğünce 10 bin lira ceza verildi.

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Karabük'te sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otomobiliyle "drift" yaptığı tespit edilen sürücüye 10 bin 20 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde A.I'nın otomobiliyle Yenimahalle ve Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde iki kez trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde drift yaptığını belirledi.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından sürücüye 5 bin 10'ar liradan 10 bin 20 lira para cezası uygulandı.

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