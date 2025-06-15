Karabük'te feci kaza: Bir ölü, üç ağır yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Akören köyü mevkisinde meydana geldi.

Kastamonu yönünden Karabük yönüne seyir halinde olan Edirne'de görevli uzman çavuş Serkan Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akören mevkisinde kontrolden çıkarak yolun sağında bulunan beton menfeze çarptı.

Kazada, otomobil sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan eşi S.Ö., çocukları Y.T.Ö. ve Y.A.Ö. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 4 yaşındaki Y.A.Ö. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer üç yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.