Karabük'te feci kaza: Takla atıp karşı şerite geçti
Karabük'te yol çalışmasını son anda fark eden sürücü otomobiliyle takla atıp karşı şeritteki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada; biri ağır, 7 kişi yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı mermer mevkiinde Gerede istikametine seyreden V.B. idaresindeki otomobil, yol çalışmasının bulunduğu yerde orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisi ile savrularak taklalar atan otomobil karşı şeritte T.F.K. idaresindeki araç ile çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası otomobil sürücü V.B. ve yanında yolcu olarak N.B ile diğer aracın sürücüsü T. F.K. ile R.G., K. G.,H.A ve H.A yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildirken, yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan yaralılardan N. B.'nin (56) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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