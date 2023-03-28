Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisinin sır ölümü

Karabük'te, Filyos Çayı'nda Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın cesedi bulundu.
26 Mart'ta merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.
Sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Otopsi işlemlerinin ardından ölen kişinin Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi 18 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga olduğu belirlendi.
ÖN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın otopsisinde, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 12.00 sıralarında çayda ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri, kolluk görevlisi ve nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile gecikmeksizin bölgeye gidildiği belirtildi.
Açıklamada, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cesedin üzerinde kimlik ya da cep telefonu gibi bir eşya bulunmadığı aktarıldı.
Cesedin, 3 aydır kentte bulunan Gabon uyruklu Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisine ait olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici-delici alet, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çayı'na girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır.
Yapılan soruşturmada, ölenin bulunduğu yer ile bölgede, kolluk görevlileri tarafından gerekli tanık ve kamera araştırmaları yapılmakla birlikte, üzerinde bulunan kıyafetler kriminal inceleme için daireye gönderilecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup kamuoyuna saygıyla duyurulur."
ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, taziye mesajı yayımladı.
Rektör Polat, mesajında, "Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Arkadaşları ve hocaları tarafından da çok sevilen değerli öğrencimiz Ibouanga'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI
Yetkililerden bilgi alamadıklarını öne süren uluslararası öğrenciler de Karabük Üniversitesi’nin rektörlük binası önünde toplandı.
Dinabongho’nun fotoğrafı ve ‘Dina için Adalet’ yazılı dövizler taşıyan grup, Fransızca sloganlar atarak üniversitenin ana girişine yürüdü. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA ve kalkan ile üniversite çıkışını kapatarak grubun dışarı çıkmasına izin vermedi. Bir süre ‘Dina için Adalet’ diye bağıran grup polis ekiplerinin ikna etmesiyle üniversite içine geri döndü.
''OKUMAYA GELMİŞTİ''
‘Dina’ya adalet! Ne ayıp’ yazılı döviz taşıyan Orphe Moise, kız kardeşini son olarak geçen cumartesi günü gördüğünü belirterek, "Adalet istiyoruz. Dün emniyete gittim, bana sorular sordular. Kız kardeşim için adalet istediğimi söyledim. Türkiye'de yeniydi. Okumaya gelmişti. Burada öldürüldü. Neden hep siyahlar öldürülüyor? Kız kardeşimi kim öldürdü bilmek istiyorum, suçlu kim? bunun cinayet olduğunu düşünüyorum." dedi.
''KENDİ BAŞINA ORMANLIK ALANA YÜRÜYÜŞE GİTMESİ MANTIKLI DEĞİL''
Sudan uyruklu Yara Abounaida, "Buraya destek vermeye ve adalet aramaya geldik. Huzur içinde yatsın. Öğrenciydi, buraya geleli 4 ay olmamıştı. Kendi başına ormanlık alana yürüyüşe gitmesi mantıklı gelmiyor. Biz gerçeği istiyoruz. Ona ne olduğuna dair yetkililerin ve üniversitenin bize açıklama yapmasını istiyoruz. Biz sadece öğrenciyiz, bizim güvenliğimiz her şeyden önemli." diye konuştu.
Siyahilerin zaman zaman tacize uğradığını öne süren Prince Festus ise "Böyle bir olay bir beyazın başına gelseydi böyle davranılmazdı. Otopsiye alındığını biliyoruz. Bu mevsimde kimse nehre yüzmek için girmez. Sadece boğulduğuna inanmıyoruz bizce biri onu öldürüp nehre attı." iddiasında bulundu.
CİNAYET İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Öte yandan soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri bölgeye giden taşıtları ve Filyos Çayı’nı gösteren güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Ekipler Dinabongho’nun sır ölümünün cinayet olması ihtimali de dahil olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmasını sürdürüyor.
Dinabongho’nun kesin ölüm nedeninin önümüzdeki günlerde tamamlanacak otopsi raporuyla aydınlatılması bekleniyor.