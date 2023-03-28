Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisinin sır ölümü

Cesedin, 3 aydır kentte bulunan Gabon uyruklu Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisine ait olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici-delici alet, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çayı'na girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır.



Yapılan soruşturmada, ölenin bulunduğu yer ile bölgede, kolluk görevlileri tarafından gerekli tanık ve kamera araştırmaları yapılmakla birlikte, üzerinde bulunan kıyafetler kriminal inceleme için daireye gönderilecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, taziye mesajı yayımladı.



Rektör Polat, mesajında, "Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Arkadaşları ve hocaları tarafından da çok sevilen değerli öğrencimiz Ibouanga'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Yetkililerden bilgi alamadıklarını öne süren uluslararası öğrenciler de Karabük Üniversitesi’nin rektörlük binası önünde toplandı.



Dinabongho’nun fotoğrafı ve ‘Dina için Adalet’ yazılı dövizler taşıyan grup, Fransızca sloganlar atarak üniversitenin ana girişine yürüdü. Çevik Kuvvet ekipleri, TOMA ve kalkan ile üniversite çıkışını kapatarak grubun dışarı çıkmasına izin vermedi. Bir süre ‘Dina için Adalet’ diye bağıran grup polis ekiplerinin ikna etmesiyle üniversite içine geri döndü.



''OKUMAYA GELMİŞTİ''



‘Dina’ya adalet! Ne ayıp’ yazılı döviz taşıyan Orphe Moise, kız kardeşini son olarak geçen cumartesi günü gördüğünü belirterek, "Adalet istiyoruz. Dün emniyete gittim, bana sorular sordular. Kız kardeşim için adalet istediğimi söyledim. Türkiye'de yeniydi. Okumaya gelmişti. Burada öldürüldü. Neden hep siyahlar öldürülüyor? Kız kardeşimi kim öldürdü bilmek istiyorum, suçlu kim? bunun cinayet olduğunu düşünüyorum." dedi.