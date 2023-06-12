Karabük'te gölete giren genç boğuldu

Karabük'te serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Karabük'te gölete giren genç boğuldu

Merkeze bağlı Üçbaş köyünde, kapatılan Avdanaltı mesire yerine gelen Sefa Can Doğan (19) ve kardeşi, serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Doğan'ı kurtaramayan kardeşi durumu sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Karabük'te gölete giren genç boğuldu - 1

Zonguldak'tan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu Doğan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerce sudan çıkarılan Doğan'ın cesedi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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