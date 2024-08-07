Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Karabük-Safranbolu kara yolu Balıklarkayası mevkisinde S.T. idaresindeki otomobil, E.O.E. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan F.T. yaralandı.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balıklarkayası mevkisindeki diğer kazada ise E.S'nin kullandığı otomobil, C.K. idaresindeki otomobile çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü E.S, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.