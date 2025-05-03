Karabük'te iki ev küle döndü
Karabük'ün Ovacık ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı. Bitişikteki eve de sıçrayan yangında evler kullanılamaz hale geldi.
Ovacık ilçesi Beydilli köyündeki tek katlı evde, gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede yanındaki diğer eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyecilerin çalışmalarıyla söndürüldü.
İki evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Karabük
- Yerel Haber
- Yangın