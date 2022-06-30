Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Safranbolu - Karabük karayolu Bulak Kavşağında Ali Emre Gürel idaresindeki otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken Bulak’tan Karabük’e seyreden Salih Portakal (71) idaresindeki otomobile çarptı.



Kazada çarpmanın şiddetiyle araçtan dışarıya savrulan sürücü Salih ile eşi Behiye Portakal (69) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan Bedirhan Erdoğan (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Salih Portakal (71) ve eşi Behiye Portakal (69)

Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Öte yandan kazaya karışan sürücünün Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu olduğu öğrenildi.