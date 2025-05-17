Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. 4 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki otomobil, S.Ç.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada S.Y., S.Y. ve E.G. isimli çocuklarla, sürücü S.Ç.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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