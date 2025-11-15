Karabük'te inşaat alanının yanından geçen yol çöktü

Karabük'te merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi’nde okul yapımı için temel kazısı yapıldı. Temelin kazılmasının ardından inşaat alanının yanından geçen 80 metre uzunluğundaki yol çöktü.

Mehmet Akif İlkokulu'nun yapılacağı alandaki yolun çökmesinin ardından bölgeye polis, AFAD ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından yarıkların ve çökmelerin oluştuğu yol, iki yönden kapatıldı.