Karabük’te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Karabük’ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eflani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda ip ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları savcılıkça ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

