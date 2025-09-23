Karabük’te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Karabük’ün Eflani ilçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eflani ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek, murç, çekiç, kova, demir çubuk, eldiven ve yaklaşık 3 metre uzunluğunda ip ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları savcılıkça ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Kaçak Kazı
- Karabük
- Yerel Haber