Karabük'te kablo çalan hırsızlar tutuklandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük'te kablo çalan hırsızlar tutuklandı

İlçedeki bir iş yerinde kablo hırsızlığı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin yaptıkları güvenlik kamerası görüntüleri incelemelerinde olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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