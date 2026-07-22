Karabük'te kadın cinayeti. Tutku Burcu Köseoğlu'nu birlikte yaşadığı kişi öldürdü

Merkez Mahallesi’ne bağlı Menderes Caddesi’nde Y.A.B. isimli çocuk, anne ve babası kapıyı açmayınca polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine eve balkondan girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yaraları bulunan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Tutku Burcu Köseoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.



Cinayetin ardından kendi yaşamına son verme girişiminde bulunan zanlı Yusuf Berber ise hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.