Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

Karabük'te kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Kezban İnebey'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulduğu İnebey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

, kesin nedeninin tespiti için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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