Karabük'te minibüs çaya devrildi: Sürücüsü yaralandı

Süleyman A. (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Demir Çelik kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak köprü bariyerine çarptı. Bariyeri yıkan minibüs, köprüden Araç Çayı'na devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin merdivenle ulaşarak sedyeyle ambulansa taşıdığı yaralı sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan minibüsün vinç yardımıyla çaydan çıkarılması için çalışma başlatıldı.