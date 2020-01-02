Karabük'te 'misafiri yalnız bıraktın' diyerek eşinin üzerine sıcak su döktü iddiası

Kadına yönelik şiddette yeni bir iddiaya Karabük'ten geldi.



Bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmail A. iddiaya göre, 15 gün önce 17 yıldır evli olduğu eşi Gülten A.’nın üzerine çaydanlıkta bulunan sıcak suyu döktü.

Kolu yanan Gülten A. annesinin evine yerleşerek, İsmail A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ŞÜPHELİ KOCAYA UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Soruşturma başlatan savcılık, İsmail A. hakkında 1 ay evden uzaklaştırma kararı verdi.



Gülten A. olay günü komşularının misafirliğe geldiğini anlatarak, "Alt kattaki komşumuz gelmişti. Eşim 'çay demle' dedi. Eşim misafirimiz gittikten sonra ‘misafiri yalnız bıraktınız’ diye çaydanlığı üstüme doğru fırlattı. Sıcak su koluma geldi. Daha önce de darp olayları vardı. Çocuklarım için sabrettim. Kimseye bir şey demedim. Bu son olayı da 15 gün kimseye demedim. Annem ile savcılığa giderek şikayetçi olduk. Eşime 1 ay uzaklaştırma verildi" dedi.

''DAHA ÖNCE DE DARP EDİLDİM''



Uzaklaştırma süresinin uzatılmasını isteyeceğini belirten Gülten A., "Koruma da istedim. Kendi evimde kalacağım. Bu süreç neyi gerektirir bilmiyorum. Daha önceki darp olaylarını çocuklarım için kapattım" diye konuştu.

Olaydan 2 gün sonra sağlık ocağına gittiğini ifade eden Gülten A., ’’Kolum tam açılmıyor. Plastik cerrah görecek kolumu. Şimdilik pansuman yapılıyor’’ dedi.



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